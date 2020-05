Avasta väärikad vanurid: pilkupüüdvad veetornid kerkisid koos rongiliikluse algusega  

Kui Eestimaa mõisatele, kirikutele ja tuletornidele on tiir peale tehtud, võib sihikule võtta veetornid. Esimesed neist kerkisid 19. sajandi viimasel kolmandikul koos raudtee ja suurte tööstusettevõtete rajamisega ning mitmed neist püüavad pilku tänini. Torne läks vaja ka mõisa tootmishoonete ja häärberite veega varustamiseks.

Eestis on viimase 150 aasta jooksul ehitatud umbes 280 veetorni. Toomas Plaan on need, mis on veel alles, üles otsinud. „Umbes viis aastat tagasi otsustasin kõik veetornid üles pildistada, aga kuna nende kohta andmebaas puudus, hakkasin kogutud infot ka veebilehele üles laduma,“ loodab ta materjali edaspidigi täiendada – näiteks uute faktide või ajalooliste fotodega.

Praegu seisab veetornid.ee lehel 186 torni, aga loodetavasti lisandub neid veelgi, sest alles paar nädalat tagasi avastas Toomas Põlva- ja Tartumaalt kolm torni.