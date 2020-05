Suhted „RELATIONSHIT“ | Sass Henno ja Helen Variku suhtesaade: enese saboteerimine ehk miks me endale halba teeme? Sass Henno, Helen Varik , täna, 12:45 Jaga: M

Foto: Helen Varik

Sass Henno ja Helen Varik räägivad seekord oma podcastis sellest, miks me iseennast saboteerime. Enese saboteerimine on paljudel lapsepõlvest õpitud alateadlik käitumismehaanika, kus iseenesestmõistetava veetlusega teeme ridamisi endale kahjulikke otsuseid. Aga miks me teeme asju, mida teame, et meile halvad on ja kus peituvad enesesabotaaži juured?