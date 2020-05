Inimesed Kaire Vilgats: „Minu kaalujälgimine on nagu alkoholism!“ Aigi Viira / ajakiri Tiiu , täna, 11:47 Jaga: M

Kaire ütleb, et tema eesmärk on olla enesega rahul ka lisakilodega, sest need ei muuda tegelikult tema väärtust. Muidu on keeruline elu nautida ja õnnelik olla. «Pärast vanuigi saan vaadata elule tagasi ja täheldada, et kahetseda pole midagi – elasin nii nagu oskasin ja see ongi tähtis!» Foto: Aldo Luud / Erakogu

Lauljanna Kaire Vilgats (44) ütleb, et ta ei ole osanud leida päris kuldset keskteed elu nautlemise ja enese piitsutamise vahel. Kuid nüüdseks on ta omadega mäele jõudnud. Uhkelt ja 13 kilo kergemana.