KOLUMN | Reet Linna: pärast koroonat tuleb piljard ja pärast piljardit laptuu 

Põhjus, miks tuleb kodus istuda, kohe kohale ei jõua. Esialgu tundub pigem lõbus. On ju mõnus teletööst natuke puhata.

On küll kuulda, et koroonaviirus on ohtlik just eakatele ja kroonilisi haigusi põdejatele. Aga mis see minusse puutub, no mis vanur mina olen. Olen põhimõtteliselt terve ja näen oma vanuse kohta noorem välja!

Enesetunne on hea. Igal hommikul tõmban dressid selga, et oma tavapärane kepikõnd teha – ikka algul mööda metsaalust teed ja mereranda pidi tagasi. Linnud siristavad laulda, merevesi on selge ja õhk nii värske. Kus ta siis on, see vaenlane, keda kartma peab? Ei ole ju võimalik, et see jama ka meieni jõuab!

Aga jõuab – ja kuidas veel! Hirmuantenn kuklas hakkab tööle, kui valitsus teeb pressikonverentsi. Kriisikomisjon kuulutab välja eriolukorra.

Telemajas elu siiski seisma ei jää, aga saan aru, miks koju kupatati just mind – olen ju kõige vanem saatejuht. Jääb kõrvu, et vererõhu kõikumine on ohtlik. Mina ju olen nende seas, kes igal hommikul ühe tableti võtab.

Ühtäkki algab mul nohu. See toob kaasa paanika: kas nüüd on käes? Olen hea fantaasiaga ja oskan endale igasugu vigu külge mõelda. Ootan juba järgmisi tundemärke.

Siis tuletab tütar meelde, et on kevad, äkki see on allergia? Võtan tableti ja läinud nohu ongi. Usun, et sellist hirmu on tundnud paljud.