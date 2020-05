Koduse jumestuse ABC kuldses keskeas daamile 

Ilusa loomuliku jumestuse eelduseks on korralikult puhastatud ja niisutatud näonahk. „Seebiga pesemine kuivatab nägu, kaela ja dekolteed liigselt, mina eelistan puhastuspiima ja toonikut,“ sõnab Loovtiimi Studio jumestuse töötubade korraldaja Sirje Juudas. „Puhastuspiim avab poorid, nende ahendamiseks ja pH taseme taastamiseks kasutan toonikut. Mõlemad peaksid olema sama firma tooted.“

Pärast seerumit või päevakreemi kasutavad paljud primer'it. Kuivale nahale sobib niisutav primer ehk meigialuskreem (otsige märget hydrating või moisturising). Rasusevõitu naha ettevalmistamiseks kasutage matistavat aluskreemi (matt, matifying, shine killer või pore filler). Punetust neutraliseerib roheline, liigselt päevitunud kollast nahka violetne aluskreem. Saadaval on ka aluskreemid, mis annavad näole sära, pinguldavad ja siluvad.

Sirje Juudas korraldab töötubasid, kus naised saavad jumestamise nipid selgeks. Foto: Martin Ahven

„Kasutage spetsiaalset jumestuspintslit, et tulemus oleks loomulik,“ õpetab Juudas. „Pigistage veidi jumestuskreemi käeseljale, võtke seda sealt pintsliga ja tupsutage enne üht, siis teist näopoolt kerge üleminekuga kaelale, seejärel otsmikku. Kaela ei tohi unustada, sest tugev meik koos kahvatu kaela ja dekolteega tekitab mulje, et pea ja keha on eraldi. Kes plaanib õhtul välja minna paljastatud õlgade ja dekolteega, peab jumestuskreemi kindlasti kandma ka sinna.“