Pille Minev: olen tegelikult ööinimene ja tahan magada poole lõunani 

Star FMi hommikuprogrammi üks äratajaid Pille Minev (48) elab koos laulatatud abikaasa Peep Kalaga suure osa ajast maakodus Läänemaal. Riigis on eriolukord niikunii, aga Pille juures maal on seis veel pöörasem – lammaste hulkv kasvab iga päevaga, sest uttedel sünnib järjest kaksikuid-kolmikuid.

Võõra inimese võib Pille lausa ära ehmatada. „Olen emotsionaalse väljenduslaadiga, millega võib kaasneda taktitundetust ja liigset otsekohesust. Kui viisakas inimene räägib mõõdukal hääletoonil, ei vehi kätega ega ütle sobimatuid asju, siis minul see alati nii hästi välja ei kuku,“ visandab ta endast pildi roosat värvi kasutamata.

Nii ongi palju põnevam. Meelelahutajana teab ta seda suurepäraselt.

„Inimtüübina olen see, kes oskab teha sääsest elevandi,“ jätkab ta sama joonega. „Kui mul on töölaualt kohvitass minema kõndinud, võin ma kätega vehkida ja lärmata, ma oskan väikestest probleemidest teha suure sõu. Kui aga päriselt on midagi halvasti, muutun ma ebanormaalselt rahulikuks. Ma muutun justkui jääkuningannaks. Sellistes situatsioonides võin olla kinnine ja vaikne ja võib olla isegi rahulik,“ tunnistab Pille.

Hommik naeruga, siis matusele ja peitu

Raadioaastate ajal on Pillel olnud paar suurt kriisi, neist esimese puhul ei osanud ta enesega veel hakkama saada. „Ma nagu hajusin eetris ära,“ tunnistab ta. „Ütlesin kolleegidele, et mul võib mõte mujale minna ja ujuge nüüd ise välja.“

Aastaid hiljem oli Pille perekonnas üks hästi keeruline olukord. „See jäi aega, kui mu isa lahkus. Siis ma isegi ei rääkinud sellest oma kolleegidele, sest mul oli nii kergem kontsentreeruda. See, et ma hommikul suutsin naerda, tõi mind sellest kriisist paremini välja, isegi isa matusepäeva hommikul läksin tööle. Tundsin, et nii on õige. Tegin veel selle rõõmsa hommiku, siis läksin matusele ja kuna see oli reede, sõitsin maale, kus leviga on nagu on. Olin kolm päeva levist väljas, üksi ja peidus. Kohe tekkis ka pingelangus.“