Pille Minev suhtest: meie suurima tüli põhjuseks oli jalgpall 

Varahommikune linnuke või õhtune öökull?

Väga keeruline küsimus. Sellepärast, et talvel käin ma uisutamas, samas kui jalgpall on olnud mu elus läbiv element. Ikka põhusel, et Peep on kirglik vutifänn. Meie kõige suurema tüli põhjuseks oli just jalgpall. Võitis vale meeskond, mille peale ma ütlesin: „Tühiasi, see on vaid jalgpall.“ Mis järgnes, on olnud olnud üks suuremaid plahvatusi meie kodus.