TIIU TESTIB | Soolakristallidest higipulk alt ei vea 

Loomulikult on hea puhas olla, aga sooja ilmaga tõmbub keha ootamatult higiseks ja kahjuks on seda tihti ka ninaga tunda. Joostagi on ebamugav, kui kaenla alt miskit välja imbub. Ehk toovad leevendust looduslikud deodorandid?

Enamik deodorante sisaldab alumiiniumi või on see asendatud vedela parafiiniga. Kuna arvatakse, et mõlemad sulevad nahapoore, testis Tiiu higistamisvastaseid vahendeid, mis sisaldavad looduslikke komponente. Odavamaid tavapoe tooteid vältisime. Ühe toote valisime siiski ka alumiiniumilisandiga, aga seegi on looduslikumat sorti.