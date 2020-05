Lähedasi otsides: interneti abil võib sugulastega kontakti leida paari päevaga 

Selle kohta, mismoodi sugulased kokku said, sobib kenasti ütlus „Kui väike on maailm“. Kõigest mõni päev hiljem olid vastused käes nii tädilt kui ka onult.

Onu Taivo, kes elab Tartus, tundis end pildi järgi kohe ära. Tädi Irina tütar elab Norras, Anri Froliani kuulutust märkas tema kolleeg. „Tädi Irina elab Võrus. Kui ta mu isast tehtud fotot vaatas, tundis ta ära isegi koha, kus see oli tehtud. Seetõttu polnud kellelgi kahtlust, et oleme üksteist üles leidnud,“ rõõmustab Anri Frolian.

Vanaema Antonina, isa Aleksander ja tädi Irina. Foto: Erakogu

Esialgu suheldi arvutis ja telefonis, kuid peagi tekkis soov silmast silma kokku saada. Tallinnas elaval Anri Frolianil oli parasjagu asja Tartusse ja nii tegigi ta esimese külaskäigu onu Taivo juurde. „Hoolimata sellest, et tegu on sugulastega, oli pabin siiski sees, kuidas kõik läheb ja kas meil üldse suhtlus klapib. Üks asi on suhelda internetis ja telefoni teel, hoopis teine lugu on kohtuda silmast silma ja vestlust arendada. Mõtlesin igasugu variante kokku,“ möönab Anri Frolian. Närvipinge kippus tema üle valitsema.

Läks nii, nagu eestlaste puhul ikka. „Veetsin onu peres terve päeva ja kui alguses ei saanud vedama, siis hiljem ei saanud pidama,“ naerab Anri Frolian. „Esialgu oli olemine veidi võõrastav, kuid õhtu poole jutt juba jooksis. Onunaine rääkis, et nad olid mõelnud ka mind otsima hakata, aga kuna minu nimi pole eestipärane, siis ei mäletatud seda. Lõpuks jäi aega liiga väheks, et rääkida kõigest, mida tahtsime.“

Anri Frolian räägib, et onu Taivot, kes on temast üksteist aastat vanem, pole aastad sugugi muutnud ja ta näeb välja üsna samasugune kui kolmkümmend aastat vanal fotol. „Onu Taivol on kaks lihast last, kellest noorem pole veel aastanegi. Ja ta on kalamees, kellele meeldib perega matkamas käia. Saabuvaks suveks kutsus ta mindki kampa,“ muljetab mees.