Etiketi asjatundja: hoidke süda avatuna! 

Just südamesoovidega, mida ei keela ära ükski pandeemia, olgu kui kuri tahes!

Pärast pikka eraldatust võib olla hirmutav esimest korda kohtingule minna, aga ärge laske ärevusel võimust võtta. Tundke uuest võimalusest rõõmu ja kasutage enda huvides ära elukogemus, mille olete aastatega omandanud.

Enam ei pea väljakutsuja olema ilmtingimata mees – tänapäeval on täiesti tavapärane, et esimese sammu teeb õrnem sugu. Kui see on teie tahtmine, siis lihtsalt kutsuge ilma valehäbita, nagu see oleks maailma kõige loomulikum asi.

Ka vargsi kohtumistest on tänaseks saanud pigem avalikud. Mida ma küll kindlasti ei soovita, on määrata esimene randevuu mõnele perekondlikule tähtpäevale. On küllaga muidki võimalusi. Kui teile mõlemale meeldib looduses olla, minge rohelusse jalutama või kepikõnniringile. Või jääge klassika juurde: enne muuseumi- või kinokülastus, seejärel kohvik.

Kohtudes ärge unustage naeratust ja silmsidet, need sulatavad jää. Esitage küsimusi kergetel meelelahutuslikel teemadel, arutlege hobide ja huvide üle, jagage reisikogemusi või helgeid hetki oma elus.

Selles vanuses on paljud jõudnud keerulisi aegu kogeda, kuid väga isiklike läbielamiste jagamisega võiks oodata, kuni olete lähedasemaks saanud. Esimest korda näost näkku nähes pole hea tava rääkida ka rahast ega haigustest, nii võite teise kohe eemale hirmutada.