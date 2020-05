Harry Volke isa Igorist: ta on jätnud minu maailmapilti väreluse, et kõik pole nii, nagu uudistes öeldakse 

Väikse poisina kuulas Harry Volke huviga isa Igori ja ta sõprade arutelusid maailmaasjade üle. Igorit teatakse eelkõige kui ufoloogi, aga poja sõnul huvitab isa maailma toimimine laiemalt. Selle huvi on Igor äratanud ka poegades.

Harry Volke (42), ohutusfirma Tamrex juht:

Isa huvitasid juba koolieas religioon, filosoofia ja keskkonnamõistatused, aga ka merevägi. Tal oli mõte minna õppima Leningradi Nahhimovi sõjakooli, see plaan jäi aga katki nägemisvea tõttu. Astrofüüsika ja atmosfäärifüüsika instituut Eestis küll oli, aga isa huvi on laiem kui teemad, millega tegelevad standardastronoomid. Isal on teistmoodi mõtlemine. Sellist eriala nagu keskkonnaanomaaliad üheski ülikoolis polnud. Oleme mõlemad õppinud tehnikaülikoolis majandust – isa tööstuse planeerimist, mina ärijuhtimist.

Isa ning ta mõttekaaslaste ja oponentide vestlused olid justkui maailma lahtimuukimine, selle mõtestamine, filosoofiline analüüs. Arutelud toimusid ka meil pereringis ja on jätnud minu maailmapilti väreluse, et kõik pole nii, nagu uudistes öeldakse. Kodustest vestlustest välja koorunud mõte, et ka kusagil mujal on mõistuslik elu või teised eluvormid, on mulle elementaarne. Seda tõestama hakata tundub sama primitiivne kui seletada, et korstnapühkijad on päriselt olemas.