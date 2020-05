MIS SAAB LASTE SÜNNIPÄEVADEST? Emade kogemused: kus suleti jäädavalt mängutuba, kes ei söanda kutsuda riskigrupis sõpra 

„Minu teismelise tütre sünnipäev pidi toimuma märtsikuus tema lemmikmängutoas Supernova. Koht oli broneeritud ja makstud. Tort tellitud ja makstud. Kutsed laiali saadetud. Ja siis tuli koroona tõttu eriolukord! Nii et sünnipäev jäigi kahjuks ära. Õieti lükkus edasi. Kui mängutoad taas avatakse, siis loodan seda ikkagi lapsele korraldada. Talle on ju sünnipäev nii tähtis!“ sõnab Tallinnas elav pereema Evelin.

„Mängutoa ja tühistatud torditellimuse eest sain raha tagasi, nii et rahaliselt ma ei kaotanud. Aitäh ettevõtjatele, kes kenasti kõik tagasi maksid!“ jäi rahaline kahju tal ära, ent kurbust oli siiski palju.

„Küll aga on väga kurb, et Supernova mängutuba otsustas pärast sundsulgemist, et ei avagi enam kunagi uuesti uksi,“ ohkab Evelin. „Nii et ma ei teagi, kus oleks Tallinnas sama tore mängutuba, kus paarkümmend teismelist saaksid korraga kasutada arvuteid ja konsoole, et mängumaailma sukelduda. Virtuaalmängud teda ei huvita, aga sellist klassikaliste arvutimängude kohta polegi mulle silma jäänud. Nii et soovitused on väga teretulnud!“

Nüüd, mai viimastel päevadel kümneseks saava poja ema Kai tõdeb samuti kurbusega, et nende pereski jääb suur sünnipäev tänavu pidamata. „Mängukohti isegi ei hakanud vaatama, et hiljem pidada, see ei tundu vastutustundlik,“ põhjendab ta. „Meil on seltskonnas üks laps, kes kuulub riskirühma ja teda kutsumata jätta tunduks inetu,“ lisab ta, et kergem on üldse mitte pidu pidada. Muidugi tunnistab ta, et laps on pisut löödud ja nördinud, sünnipäev on laste jaoks oluline sündmus. „Viimased aastad on poiss sünnipäevaks raha saanud ja hiljem selle eest endale midagi suurt saanud osta. Ka praegu kogub ta raha, et uus telefon osta, aga nüüd läheb sellega lihtsalt kauem aega,“ sõnab ta.

Kuigi kümneseks saav poeg mõistab, et olukord on selline, nagu ta on, teeb sünnipäeva ärajäämine iga lapse õnnetuks. „Mul ei tule mingit sünnipäeva!“ oli ta vastanud pereliikme küsimusele, millal sünnipäeva tähistame. Pereringis väike tavapärane tordisöömine siiski toimub, jäägu seegi siis pisikeseks rõõmuks.