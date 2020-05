KUST LÄHEB PIIR: kas on võimalik masturbeerida liiga palju? 

Muretsemiseks siiski põhjust pole, sest kui jätad näiteks nädalaks kõrvale masturbeerimise oma lemmikleluga, siis tundlikkus taastub.

Liiga palju masturbeerimist võib su suhet mõjutada

Ülemasturbeerimine võib viia ülemõtlemiseni, ebareaalsete fantaasiateni ja vähendada erutust partneri suhtes. Ekspertide sõnul juhtub seda tihedamini, kui mängus on ka porno. Liigne porno vaatamine võib sind partnerist eemale lükata ja pettumust valmistada ning purustada seksuaalelu ootused.

Lisaks kõigele võib su eneserahuldamine muret tekitada su partneris. Näiteks, võib ta tunda ennast ebakindlalt teie suhte osas ning et sa ei pea teda atraktiivseks. Samuti võib tal tekkida tunne, et teie erutuse tasemed ei klapi või teil on erinevad piirid mõnunaudingus.

Erinevad inimesed suhtuvad sellesse erinevalt – mõned on rohkem avatud kui teised. Ja see on normaalne. Sa ei pea oma harjumuste pärast ennast halvasti tundma. Kuid pea meeles, et rääkimine aitab partneris enesekindlust taastada ja oma tundeid selgitada, üksteist hukka mõistmata.