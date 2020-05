Sugutung sundis eriolukorra reegleid rikkuma 

Iga viies küsitletu hiilis kodust välja, et seksida. Briti väljaanne Metro rõhutab siiski: kuna küsitluse korraldas salasuhteid organiseeriv veebikülg IllicitEncounters.com, mis ongi mõeldud armukese otsijatele, ei esinda vastused siiski ülejäänud rahvastikku. Ligi poolel puhkudest rikkusid eriolukorra liikumispiiranguid paarid, kel on suhe, kuid kes ei ela koos. 22% jaatavalt vastanuist olid need, kes olid oma partnerit juba enne eriolukorda petnud ja jätkasid nüüd salasuhet.