Need laused ajavad nartsissisti marru 

Esimene lause on Health.comi teatel: „Ma pole seda niimoodi teinud.“ Kui soovid südamerahu säilitada, ei maksa ka öelda: „Sa eksid.“ ja „Mis sul viga on?“ Need annavad nartsissisti haprale enesehinnangule hoobi, mis vallandab kindlasti raevupurske. Jäta oma repertuaarist välja ka sõnad: „Aga sa ju ei...“ ja „See pole tõsi.“ Teisalt tuleb nartsissisti juuresolekul iga sõna valvata ja tüli võib tõusta eimillestki. Nad ei muutu. Põhiline on mitte oodata temalt kaastunnet, lugupidamist ega kompromisse – need ei tule iial.