Avesta praktilised õpetused igaks päevaks 

PÄEVA OLEMUS:

Päikese päev on seotud sõjanduse, õigluse kaitsmise ning võitlusega tumedate jõududega, kes täna aktiviseeruvad. See võib olla üsna raske päev, mil tuleb võita hirm iseeneses, saada jagu nõidusest ning needustest. Kaitse kindlalt oma seisukohti ja veendumusi, sest siis saad abi ja toetust ka taevastelt jõududelt.

Lõviosa päevast kestab kuutsükli 13.päev, mis lubab sõlmida uusi tutvusi, partnerlussuhteid või leida uue töökoha. Paranevad suhted laste ja vanemate vahel. Ära lase end vallata lootusetusel. Seda enam, et kell 20.33 võib tekkida melanhoolia või kurvameelsus, mida tuleb kindlasti vältida.