LUGEMISSOOVITUS | Kas tõde on alati see, mida arvame olevat 

„Petlik tõde“ (Pegasus, 2020) on sisemist õõvastust tekitav, ent samas nii kaasahaaravalt neelav teos, et seda on keeruline käest panna. Lowen Ashleigh on kirjanik, kes püüab läbi lüüa kuid on pankroti äärel. Siis tehakse talle aga uskumatu pakkumine kirjutada lõpuni menukirjanik Verity Crawfordi raamatusari. Autoõnnetuses raskelt viga saanud Verity ei saa seda ise teha. See, mis hakkab lahti rulluma Crawfordide majas, on kohati nii šokeeriv, et ei kannata päevavalgustki.

See on lugu tõest. Tõest, mis on iga inimese jaoks erinev ja täpselt selline, nagu nägija seda näha tahab. See on lugu armastusest ja sellest, milliseks see muutuda võib, kui päike loojub.

Hoover on suutnud raamatu kirjutada niivõrd kaasahaaravalt, et seda on keeruline käest panna. Isegi kui kell on juba kaks öösel. Ent samas, kui osav on ta kananaha ihule toomises ja judinate tekitamises.