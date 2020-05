VIDEOD | Kuidas kodus meesperel soengud pähe saab 

• Vali juukselõikamiseks koht, kus on piisavalt valgust. Kui põrandal on vaipkate, pane sellele kaitsekile või -paber, et hiljem oleks lihtsam koristada.

• Pese juuksed enne lõikust puhtaks, nii saab tulemus ühtlasem.

• Kui lõikad lapse juukseid, tee seda ettevaatlikult, sest püsimatu poisi juustesse on apsakad lihtsad tulema.

• Jaota pea mõtteliselt kolmeks tsooniks: selja taga vahemik kõrvast kõrvani ja küljed. Alusta lõikamist selja tagant ning alles seejärel liigu külgede juurde.

• Masinalõikuse reegel on, et juuksed peavad jääma pealt pikemaks ja alt lühemaks, vastavalt sellele valitakse terade pikkused. Pea laelt võib lõigata näiteks pikkusega number 6, meelekohtade tasandil pikkusega 3 või 4 ning päris all võiks kasutada pikkust 1,5.

• Vali alguses suurem tera ja alusta tagasihoidliku kärpimisega, lühemaks saab alati võtta. Kui kõrgema teraga on lõigatud, võid valida madalama tera.

• Juuksepiir viimistle alles lõikuse lõpus.

• Masinaga lõigates ära suru seda tugevalt vastu pead, vaid libista õrnalt.

• Kui juustes on selgelt eristuv pöörise koht, ei tohiks lõigata pähe „saart“. Kärbi pika teraga pöörise alt ja pärast hajuta kergelt lühema teraga.

• Külje pealt lõika juuksed kõrva keskpaigaga tasa. Jälgi, et mõlemad küljed saavad sama pikkusega.

• Kukla osa alumist piiri ei tasu lõigata liiga kõrgelt, pigem võiks jälgida loomulikku juuksepiiri. Alumise ebaühtlase jupi võib lõigata 0-teraga.