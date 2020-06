Imeline paberikunst – iidne pärgamendikunst aitab aja maha võtta 

Kristel (43) räägib, et tegelikult oli aeg millegi uue leidmiseks küps. Pärast lapsega kolme aastat kodus olemist teatas tööandja, et tal ei ole naisele enam tegevust pakkuda. «See uudis ei teinudki mind eriti õnnetuks, sest olin teadvustanud, et esialgu on lapse kõrvalt keeruline täiskohaga tööl käia,» märgib ta.