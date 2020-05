Lugejakiri Lugejakiri | Miks kastekannud on rohelised? Ohtuleht.ee , täna, 23:08 Jaga: M

Kastekann. Foto: Helin Loik

„Minu avastus selle kohta, et kriis ja hirm on möödas, kui veebis märkasin suurele ringile esitatud küsimust, et miks kõik kastekannud on rohelised. Õigem oleks öelda, et see oli suisa mure,“ kirjutab 44aastane Maret.