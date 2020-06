Spetsialist räägib: lapsepõlves lämmatatud enesevägi vajab äratust  

Välja tuleb ka kitsaskoht, et terapeudi juurde minemine on meie ühiskonnas endiselt häbimärgistatud, eriti taunitakse abi otsimist väikestes maakohtades. „Kodu ju on? Töökoht on? Kuidas siis nii, et ei saa hakkama?“ üldistab hoiakuid Viljandis tegutsev bioenergeetiline tervendaja Kristel Kesalo. „Seetõttu käib minu juures vastuvõttudel väga palju inimesi maakonnast ja teistest linnadest.“