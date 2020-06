Kõige olulisem, mida peaksid teadma päikesekaitsekreemidest 

GALERII

Riided kaitsevad päikese eest paremini kui ükski kreem. Foto: Istockphoto

Kes vähegi hoolib oma tervisest ja välimusest, võiks suvel päikesekaitsekreemi endaga kaasas kanda, et see käepärast oleks. Ja seda kulub tõesti palju! Kuidas aga valida see õige, mis nahka tõepoolest UV-kiirguse eest kaitseb?