Järjejutt | Soome kolinud Ivika: romantiline jaaniõhtu ja karm algus kodude koristajana 

Kaks fotot jaaniõhtust Saimaa järvistul, mees paadisillal on Tapsa. Foto: Erakogu

Augusti esimesel nädalal sõitsingi jälle Soome. Meie tööandja korterist Espoos oli üks naine lahkunud, tänu sellele sain omaette toa. Kuid üür, oh jumal, see sõi kogu mu krediidi ära! Pidin kiiresti teenima hakkama. Viis aastat koristasin soomlaste kodusid.

Soome elu ei ole mingi meelakkumine, et aina pudrumäed ja piimajõed. Vastupidi, sa pead ennast tõestama rohkem kui kodumaal ja vahel on see päris raske. Ent kui oled juba harjunud, siis läheb elu edasi.

Sain tööandja käest aadressi, kuhu pidin minema. Kui kohale jõudsin, otsisin tulutult sellist majanumbrit. Käisin edasi-tagasi ja ronisin poolest saati võpsikusse, et ehk on see maja kuskil peidus. No ei olnud!