Inimesed Priidu Adlas: „Hetkel, kui ma näitleja Raivo Adlasele valguse peale sätin, kaovad tunded – ta on pigem objekt kui isa." Aigi Viira, ajakiri Tiiu , täna, 18:43

Raivo ütleb, et tal on kogu aeg head valguskunstnikud olnud, aga oma poja töödest peab ta ka väga lugu. Foto: Erki Pärnaku

Öeldakse, et käbi ei kuku kännust kaugele. Isa Raivo Adlas naerab, et tema valguskunstnikust poja Priidu kohta peaks ütlema hoopis, et käbi ei kuku kändudest kaugele. „Priidul on neid kändusid ju jube palju – lavastajast ja teatrijuhist vanaisa Kaarel Ird, lavastajast vanaema Epp Kaidu, näitlejast ema Kais Adlas ja mina ka lõpuks.“