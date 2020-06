TEST | Tummise kätekreemi leiab topsist  

Suurem osa kätekreeme on tuubis, aga neid leidub ka topsis. Miks see nii on? Loogiline vastus: tavaliselt on tuubis lahjemad ja vedelamad, potsikus aga tummisemad ja tihkema koostisega variandid. Topsikreemid on tõenäoliselt ka rikkalikuma koostisega ja toitvamad!