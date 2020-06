Otsides lähedasi: poeg nägi ema viimast korda 82 aastat tagasi 

Kiviõlis jätkas Boriss oma haridusteed venekeelses koolis. Samal aastal sündis kasuvend Gena, kes on juba igavikku lahkunud. Kasuõed Niina ja Žanna elavad Tallinnas ja nendega on Borissil head suhted.

Isa poliitiline hoiak, mis läks talle maksma esimese abielu, sai omamoodi ka tema elule saatuslikuks. Kiviõlisse elama asudes läks ta tööle Kiviõli põlevkivikombinaati ja partorgina käis ta küladest sinna inimesi tööle värbamas. Mees mõistis, et paljudele on see pääs repressioonidest, sest kombinaadi töötajaid ei puututud.

„Külades nägi ta tegelikku elu ja kogu viletsust – seda, et ilusana tunduva kommunistliku fassaadi taga on hoopis teine elu. Eks ta hakkas taipama, kuidas asi tegelikult on. Ta hakkas jooma, läks närviliseks ja tigedaks. Kodus tekkisid venemeelse Mariaga lahkhelid ja tülid. See kõik mõjus talle nii raskelt, et ta tegi oma elule ise lõpu peale – poos end kodus üles. Ta oli siis 56aastane,“ jutustab Illi Borissi isa traagilisest lõpust.