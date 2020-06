Liina Tennosaar isa Kalmerist: „Ta oli sarmikas, härrasmehelik, oskas olla. Raha oli tal ehk veidi rohkem kui teistel, sattus vahel välismaalegi.“ 

Liina räägib naerdes, kuidas tema ema Sirje käis noorena koos oma õe Tiinaga kuulsa laulja Tennosaare kontserdil. Õel olid lilled kaasas, nagu tol ajal kombeks, ja ta ütles, et nii toredale mehele ei julgegi lilli viima minna. „Ema oli haaranud õelt lilled ja öelnud, et võib need ise viia sellele lollile Tennosaarele, kes laulab nii mesise häälega,“ naerab Liina.