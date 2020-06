Müstika Horoskoop 3.–9. juuni Naisteleht , täna, 05:00 Jaga: M

Horoskoop Foto: Shutterstock

JÄÄRRahaline seis paraneb. See, mida oled külvanud, annab nüüd saaki. Siit on hea edasi minna. Soov reisida on suur.Pane tähele! Et oma eesmärke täita, ava uusi uksi. Loodetavasti on sul ikka selged sihid silme ees. Seiskunud energiad tuleb liikvele ajada. Elu on kirev, aga sisimas on põhjust olla rahulik. Ehk on sõprussuhetes ainet mõtisklemiseks?