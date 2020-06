Inimesed Vapustavas vormis Nancy: „Järgin kindlat režiimi, et oma tervist säilitada.“ Verni Leivak , täna, 06:00 Jaga: M

Nancy Himma Nancy Himma Foto: Stanislav Moshkov

«Olen aru saanud, et elus on kõige tähtsamad sinu lähedased. Ja see, et tervist tuleb hoida. Sest mis elu see on, kui tervist ei ole?» lausub armastatud lauljanna Nancy Himma, kes tähistas hiljuti oma 55. sünnipäeva.