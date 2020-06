Eesti neiu teenib Tai poksiga Aasias elatist: „Võitlema peab nii, et võitjas ei jääks kahtlust.“ 

Marie (20) eeskujud on poksilegend Mike Tyson ja endine vabavõitleja Ronda Rousey. Tysoni puhul peab ta imetlusväärseks elulugu – nigelast lapsepõlvest hoolimata sai mehest oma ala tipp. «Mulle jäi tema autobiograafiast meelde, et mees käis hommikul kell neli jooksmas. Tegi seda, mida tema vastased ei teinud.» Marie ise tõttab hommikuti jooksurajale paar tundi hiljem. Ronda Rousey teeb eriliseks see, et kui tavaliselt naiste palgad spordis meestele konkurentsi ei paku, siis tema teenistus andis nii mõnelegi mehele UFC vabavõitluse sarjas silmad ette. «Ronda müüs oma matšidele lihtsalt nii palju pileteid. Mõtlesin, et mul on ka šanssi.»