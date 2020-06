Inimesed Uus algus: loomaarstist sai klaaspudelite hingeelu asjatundja Eha Kruus, ajakiri Tiiu , täna, 13:59 Jaga: M

Ilma loomadeta elada ei oska: Ivika koos oma turvamehe, Saksa lambakoeraga. Foto: Martin Viirok

Ivika Edvand (49) on üles kasvanud Läänemaal Nehatu külas, kus peeti lehmi, lambaid, koeri-kasse – nagu maal ikka. Nii on loomad talle juba lapsepõlvest saadik südame külge jäänud ja polnud ime, et ta Väimela näidissovhoostehnikumi veterinaariat õppima läks.