Kiri peatoimetajalt | Mis selle puhkusega teha? 

Sel aastal on teisiti. Kuigi pileteid juba müüakse ja paljudesse riikidesse saab selgi suvel lennata, otsustasime, et meie sedapuhku pikemat reisi ette ei võta. Põhjuseid on mitu – alates sellest, et me ei viitsi jännata lennujaamades tüütute pisteliste viirusekontrollidega ja lõpetades sellega, et lihtsalt pole kuidagi head ega turvalist tunnet sees. Mõtle, kui pead kuskilt, lapsed kaenlas, viiruse eest põgenema hakkama või mis veel hullem – jääd kogu perega võõral maal haigeks.