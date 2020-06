Lugejakiri | Mees kurdab: tahan last, aga naine ei jäta suitsetamist 

„Esimene kuu olin nagu tuline kurat. Vandusin tööl ja kodus, hakkasin magusat sööma ja rohkem telekamänge mängima. Aga ma sain hakkama, sest tunnen, et olen valmis olema eeskujulik isa. Minust olulisem on see, et naine suitsetamisest loobuks, aga see ei õnnestu tal,“ kirjutab Alo.

„Tundub, et võtab käsile, kuid mõni õhtu hiljem kaob vaikselt rõdule kõhvima. Pärast vabandab, et ei pidanud ikka vastu. Ja nii kordub see muster iga nädal. Kolm päeva kannatab ära, kuid siis jälle läheb suitsule. Ma ei oska enam midagi teha ega aidata. Ma olen ise ju heaks eeskujuks, et see on võimalik. Olen teismelisest saadik suitsetanud. Nüüd, kus ise enam ei tee, siis see hais on kah vastik. Kui isegi see pisipere kõrvale jätta, siis juba suitsetaja suudelmine on ebameeldiv. Ta peseb alati pärast suitsetamist hambad ära, aga hais jääb ikka riietele ja hõljuma. Häirib,“ kirjeldab Alo.