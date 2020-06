Inimesed Janika Sillamaa: mu päriselu on kujunenud absurdidraamaks Ajakiri Tiiu , täna, 08:17 Jaga: M

Foto: Stanislav Moškov

Erinevalt enamikust tüdrukutirtsudest ei tahtnudki väike Janika saada lauljaks ega näitlejaks, vaid kohe... printsessiks! „Aga kuna minu isa kinnitas nüri järjekindlusega, et nõukogudemaal seda suure tõenäosusega ei juhtu, tuli kõne alla ka balletitantsija. Kahjuks selgus, et nii kõverate põlvedega ei juhtu ka seda.“ Ometi on Janika Sillamaad, kes 23. juunil tähistab 45. sünnipäeva, kaunid kunstid saatnud terve elu.