Kai Haldre rõhutab saates, et mingil moel on meil tabuteemaks hormonaalsed kõikumised, mis ka psüühikat ja enesetunnet mõjutavad. Nendega pole viisakas arvestada ei tööl ega koolis. Näiteks on väga paljud koolilapsed hädas tugevate menstruatsioonivaludega, enamasti see taandub vanusega, nii 20ks eluaastaks; hiljem on jälle sagedasem igakuine premenstruaalse sündroomiga kaasnev kehalised muutused ning emotsioonide kõikumine. Viimaks menopausiga kaasnevad muutused – need mõjutavad naise elu kõiki aspekte. Seda kõike on väga raske, kui mitte võimatu, tahtejõuga reguleerida. Kui neid muutuseid oskaksid arvestada lähedased, kuid ka töökaaslased, oleks võimalik, et naisi ei mõisteta valesti. Loomulikult eeldab see, et sellist loodusnähtust on teadvustatud. Samamoodi saavad naised neid arvestades sättida oma elu-olu nii, et ei organiseeriks end üle ega võtaks ette asju, mis sel hetkel üle jõu käivad.