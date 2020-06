Miks sa mulle ei helista? Kui tahad, et sinuga rohkem suheldaks, siis mõtle, kuidas sa seda ise teed! 

Kardan, et vahel muutun oma kõnedega lastele ka pealetükkivaks, et tüütan neid liiga tihti tühja-tähjaga. Aga tihti tahaks helistada kohe, kui mõte tuleb. Eks ma muidugi saan aru, et lapsed ei ole ju pensionärid, nad ei saa minuga iga hetk rääkida.

Kuidas hoida sidet?

Pia Ruotsala, EELK Perekeskuse perenõustaja:

Arvan, et küsimus on prioriteetides. Vaadates ka oma klientide kogemusi, siis oma eakatele vanematele helistavad need täiskasvanud lapsed, kes on harjunud lapsepõlvest peale ema-isaga aktiivselt suhtlema, samuti sellega, et neid märgatakse ja nendega arvestatakse. Neil on vanematega emotsionaalne side ja turvatunne.

Kindlasti on see aga ka kokkulepete küsimus. Need eakad, keda häirib, et lapsed ühendust ei võta, võiksid asja positiivselt jutuks võtta. Et kuidas me selle lahendame? Mul oleks vaja, et sa mulle helistaksid, lepiks õige kokku kindlad ajad, millal võin su kõnet oodata. Osas peredes töötab see suurepäraselt. Kui ei suhelda just iga päev, võib see helistamise aeg olla kord nädalas. Näiteks pühapäeva õhtul või kuidas on kokku lepitud.

Need, kes ei ole kunagi väga lähedased olnud, suhtlevad ka paraku harvemini, kord kuus või isegi vaid paar korda aastas. Tean, et on ka peresid, kus üldse ei helistata, tuues põhjenduseks, et ei soovi helistada emale, kes mõistab jälle hukka mu elu, mu kaaslase, mu töökoha ...

Minu soovitus eakatele vanematele: kui soovid, et sinuga rohkem suheldaks, tee kõik endast olenev, et see suhtlus oleks võimalikult positiivne ja suhet ülesehitav. Su täiskasvanud last toetav. Vahel võib ka jätta ütlemata asju, mis häirivad.