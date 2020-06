„RELATIONSHIT“ | Sass Henno ja Helen Variku suhtesaade: asi, mida Henno pole kunagi eriti osanud 

Kuidas tegelikult käib vastutuse võtmine suhtes? Kas see, kui meesterahvas võtab ka naise kulutused enda kanda, on vastutuse võtmine? Kas alusetu süü omaks võtmine on vastutuse võtmine? Mille eest üldse peaks vastutama? Küsimusi oli selles episoodis palju ja üritasime neile adekvaatselt vastata. Ka meile endile oli selles osas kuhjaga õppimist ja silmiavavaid mõtteid. Ja kui soovite osa saada ka nõuannetest ja lisamõtetest, mida arutame veel u 20 minuti jagu, siis tulge meile Patreoni seltsi ✌🏻