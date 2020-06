Lugejakiri | Ripakil vara: elektritõukerattad vedelevad keset teed 

„Sõidan rattaga, jalutan koeraga või sõidan autoga- igas Tartu nurgas vedeleb mõne maja ees, ristmikul või suisa autoteel nüüd see elektritõukeratas. Kas see käib selle kasutamisega kaasas, et sa võid selle täiesti suvalisse kohta jätta,“ on Oliver nõutu.