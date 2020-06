Lugejakiri | Kas kasvuhoones kohvi joomine on tõesti nii suur patt? 

„Õe peamine etteheide oli, et kasvuhoone peaks olema ikka taimede jaoks. Me tehku endale bangalo ja lõpetagu lollitamine. Õde on minust küll kümme aastat vanem, aga ikkagi oli šokis. Miks tal minu valikuid ja unistusi vaja maha trampida. Pikalt sai plaanitud ja mõeldud, kuidas mahuks vajalikud taimed, kuid jääks endale ka ruumi mõnuleda. Ise olime nii uhked, aga tema sõnad tõid tagasilöögi. Mu mees vaikis sisuliselt terve õhtu ja otsis omale mujal tegevust. Ütles mulle kah, et hoidis end nii tagasi, et mitte sugulaste suud sulgeda,“ kirjeldab Aide.