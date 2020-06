Lugejakiri | Sõbranna tahab laenata mu meest, et temast rasestuda 

„Mu meest ei häiri, kui tema laps kasvaks mu sõbrannaga üles. Me detailidesse ei laskunud, aga jäin ise mõtlema, kas mina suudaks olla ükskõikne, kui mu sõbranna tuleb meile külla lapsega, kelle isa on minu mees. Mis saaks meie suhetest edasi? Kuidas mehe vanemad suhtuks sellesse? Me ei suudaks seda saladuses hoida. Ja kui laps küsiks? Kas mu mees ei tunneks siis lapse vastu isana midagi? Tahaks, et sõbranna saaks emaks, aga ma ei näe ühtegi head lahendust, kuidas ma teda aidata saaksin. Enda mehe laenamine ei tundugi nüüd sugugi hea ideena,“ leiab Annabel.

„Hirm on tunnistada, aga ma olen vist armukade, et mees üldse oli selleks valmis. Kas ta ihaldab siis teist naist ja laste temaga? Ma ei saa mehest kah enam aru. Tahaks ta ka minuga last? Või olen ma lihtsalt isekas ja muretsen põhjuseta. Elus tuleb igasuguseid asju ette. Poleks osanud arvata, et sõbranna tahab mu meest laenata ja temast rasestuda, aga ikkagi. Kui keegi on midagi taolist kogenud, siis oleks hea tema hirmudest ja lahendustest midagi kuulda,“ loodab segaduses naine leida juhatust.