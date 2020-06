4 nippi, mida sa pead teadma, et mitte oma kulme ära rikkuda! 

„Mulle meeldib teha kulmud viimase sammuna oma meigis,“ sõnab kulmuekspert Joey Healy. „Päikesepuuder või tavaline puuder võivad muidu kogemata su kulmudele sattuda ja need ära rikkuda, nii et jäta kulmud viimaseks,“ soovitab ta.

Healy sõnul on neli põhilist sammu, mida tuleks jälgida, et saada ilusad täidetud kulmud.

Nii nagu ülejäänud meigiga, veendu ka kulme tehes, et need on puhtad. Eemalda neilt näo- või jumestuskreem. See tagab, et kulmuvärv ka peale jääks. Seejärel kammi kulmud spiraalharjaga üles.