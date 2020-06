Avesta praktilised õpetused igaks päevaks 

PÄEVA OLEMUS:

Päikese päev on pühendatud usule, südametunnistusele ja religioossele tarkusele. Mida puhtam on sinu südametunnistus, seda kergem on päev. Täna puhastatakse teed õnnistusele ja kui selle ära oled teeninud, siis ka valgustumisele. Lõbutsemine, pidutsemine ja naer pole päevakohased. Pigem vaiki ja loe tarku raamatuid. Hea on lugeda palveid.

Kuutsükli 20.päev soosib vaimset ümberkujunemist, kahtluste ületamist ning Kosmiliste Seaduste tunnetamist. Ära alusta uusi asju, sest need võivad väljuda kontrolli alt. Ära võta maast midagi üles.