VAU! Lapsepõlvelummus viis Euroopa suurima piibelehekoguni 

Piibelehed on Heli (51) võlunud lapsest saati ja see lummus on saatnud Eesti nimekaimat tööõigusjuristi ning omanimelist tööõigusbürood juhatavat naist läbi elu. «Poeg sündis mul mai lõpus, tema ilmaletuleku ajast mäletan just piibelehtede lõhna. Kaks pojapoega sündisid ka piibelehepoistena,» toob ta näiteks.

Seitsme aasta eest tekkis naisel mõte maikellukesi koguma hakata. «Kogumine tekitab hasardi ja annab võimaluse teiste kollektsionääridega suhelda,» sõnab Heli. Muidugi mõista ei saa kõige selle juures üle ega ümber kevadisest ootusest. Esmalt, millal pungad end mullast välja pistavad. Ja siis, millal avaneb esimene õiekellukas …