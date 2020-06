MIS SAAB MÄNGUTUBADEST? Lõplikult uste sulgemise oht pole kuskile kadunud 

Tartus asuva Kidslandi perenaise Tuuli Lehtsaare sõnul mõjutas kriis neid tugevalt. „Ükski äriplaan ei ole üles ehitatud nii, et 2,5 kuud käivet ei ole, aga kulud on. Raha, mis oli mõeldud arendustegevuseks – igal aastal uuendame ja vahetame välja atraktsioone, et lastel oleks meie juures alati uus ja huvitav – läks nüüd ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks,“ sõnab ta, lisades, et sulgemine tuli väga ootamatult.