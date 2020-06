LUGEMISSOOVITUS | Mida oled sina nõus hariduse nimel ohverdama? 

„Haritud“ (Kirjastus Sinisukk, 2020) põhineb tõsielulool, mille keskmes ongi autor ise. Tara kasvab üles Idahos, ta on olnud koduõppel ning sai sünnitunnistuse alles üheksa-aastasena. Ta on pärit süvausklikust perest, kus isa valmistus peatselt saabuvaks maailmalõpuks, tauniti meditsiini ja kõike kodust väljaspool asuvat peeti saatanlikuks.

Ent Tara hakkab venna utsitusel õppima ja saavutab midagi, mis tõestab, et ei loe see, kust sa pärit oled või millised on šansid, et sa kuskile jõuad, vaid see, mida sa ise tahad ja millesse usud.

Tara jõudis omadega välja Harvardi ja Cambrige’i ülikooli. Varjas, et pole kunagi koolis käinud, õppis nagu segane. Nuttis ja loobus oma elus millestki, millest loobumist keegi meist ette ei kujuta, ent kasvas ja sai harituks.