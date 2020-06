Ränkraskest avariist alpakafarmi peremeheks: „Juhuseid ei ole.“ 

Võtan suuna Türi poole ja põikan sisse pisikesse Poaka külla, mille pikalt looklev kruusatee lõpeb õunapuuõites ilutseva Wile alpakafarmi juures. «Siin piiri taga lõpeb muu maailm ja algab meie maailm,» armastab farmi peremees Imre (51) talukoha tutvustuseks öelda. Ja see on tõesti üks omamoodi õhustikuga maailm. Ei tea, on siis asi värskes suvises õhus või taamal ringi uitavates alpakades, aga totter naeratus kisub vägisi näole.

Alpakafarmi rajas Imre pere Järvamaale 2014. aastal, tuues siia 11 alpakat. Esimene Poakal sündinud alpakabeebi ehk kria sai farmi nimi- ja vapiloomaks – Wile’iks, mis tõlkes tähendab ahvatlust. Kusjuures, ahvatlusi on Imre elus ette tulnud mitmeid ja teekond unistuste talukohani kulgenud väga käänuliselt.