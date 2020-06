Pere ja lapsed VIDEO | Kas sinu laps teab, kuidas rattaga ohutult liigelda? Toimetas Andra Nõlvak , täna, 14:49 Jaga: M

Foto: Unsplash

Paljud lapsed veedavad suve ratta seljas. Koduõues sõita on lihtne, kuid ohud ilmnevad siis, kui minna päris liiklusesse. ERGO kindlustuse andmetel juhtub 75% rattaõnnetustest just suvel ning hinnanguliselt iga kaheksas juhtum on seotud lastega.