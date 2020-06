Lugejakiri | Ei taha, et ostetud ihupesu jõuaks kassalindile! 

„Klienditeenindaja lasi nad läbi ja heitis nagu tavalise vorstilati kassalindile. Vorsti puhul oleks see okei, aga ihupesu võiks panna väiksesse kotti või anda siis kliendile tagasi kätte. Eriti veel siis, kui ta selle minu käest samamoodi sai. Ma ei hakanud kurjustama ega skandaali korraldama, aga okas jäi hinge küll. Jäägu see asi müüjaga, aga poed võiksid mõelda mingi lahenduse. Oleks ju normaalne, kui klient teab, et selle eest on hoolitsetud. Ka müüjal on inimlik, sest ta teab, mida pesu ja riietega teha. Kui toidupoes ikka müüakse pesu ja rõivaid, siis oleks normaalne see kliendisõbralikuks teha,“ leiab Linda.