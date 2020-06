Eda-Liis Kann seljataha jäänud koduõppest: „Kodukool on nagu kodukontor. Kõigile see ei sobi.“ 

«Ega ma teiste vanematega seda teemat jutuks võtta julgegi, sest kõigi lapsed on geeniused. Ärkavad hommikul ise kell seitse ja keskpäevaks on koolitükid nipsust tehtud,» naerab Eda-Liis lõbusalt. Ent sõbraliku naeratuse taha poeb tõsisem küsimus – kuidas aidata kodukoolis last, kelle mõistus võtab nagu koorelahutaja, aga kellel ei jagu viitsimist? Nii Eda-Liis kui ka arhitektist elukaaslane Haldo Oravas ütlevad, et ehkki mängu pandi kõikvõimalikud kavalused, puudub neil siiani kindel vastus. Ja kuigi suvevaheaeg läks hooga käima, on viimase veerandi kehaline kasvatus Marta-Rosital (8) kujundliku hindamise skaalal tegemata ehk piltlikult öeldes on hinne kaks. Samas sai õde Saara-Liis (11) kolm kuud iseseisvalt õppimisega hakkama suurepäraselt.