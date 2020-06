VIDEO | Pikad autosõidud muudavad keha kangeks? Sind aitavad need harjutused! 

Et pikad autosõidud meid uimaseks ei muudaks, võiks iga tunni-kahe tagant teha sirutuspause. Leia kaunis koht, pargi auto, välju autost, tee üks mõnus ringutus ja patsuta istumisest kangeks jäänud lihaseid.

Seejärel uudista ümbruses veidi ringi ja leia treenimiseks sobiv ning turvaline koht. Tavapäraselt ei võeta reisidele kaasa hantleid, seetõttu katsu jõutreening teha käepäraste vahenditega. Miks mitte näiteks spordikotiga. Pea lihtsalt silmas, et autost haaratud lisaraskus oleks ikka jõukohane ja sa endale liiga ei tee. Keegi ei taha ju reisil virgutamise tõttu traumapunkti sattuda!

Niisiis, ole loominguline ja tee sirutuspausid huvitavaks. Siin on neli universaalset harjutust, millega enda keha mõnusasti turgutada saad. Erioskusi harjutused ei vaja ja suurema ettevalmistuseta saad neid teha kõikjal. Iga harjutust võiksid korraga teha 10−12 korda. Järgmises peatuses korda taas samu harjutusi ja nii saadki päeva peale ühe mõnusa jõutreeningu tehtud.